Adam Driver entrerà nell’universo Marvel Cinematic Universe interpretando Magneto nel reboot degli X-Men. L’attore, noto per ruoli in altri franchise, avrebbe ricevuto l’incarico di vestire i panni del celebre villain. La notizia circola come indiscrezione ufficiale, anche se non ci sono ancora conferme definitive. Dopo il fallimento delle trattative per i Fantastici Quattro, questa potrebbe essere la prima grande novità legata al rilancio degli X-Men nel Marvel Cinematic Universe.

Dopo il mancato accordo per I Fantastici 4, Adam Driver potrebbe finalmente fare il suo ingresso nel MCU nei panni di Magneto nel reboot degli X-Men: tutto sull’indiscrezione del momento. Casting in corso. I fan della Marvel stanno celebrando le ultime voci sul casting degli X-Men, che suggeriscono che il protagonista della trilogia sequel di Star Wars Adam Driver interpreterà una nuova incarnazione di Magneto. Famoso interpretato da Michael Fassbender e Ian McKellen (quest’ultimo dei quali riprenderà il ruolo ancora una volta nel prossimo Avengers: Doomsday), Magneto è un membro chiave dell’universo degli X-Men e un casting fondamentale per la Marvel per ottenere il giusto mentre guarda a una nuova generazione di attori per affrontare i personaggi familiari dei fumetti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Adam Driver nel reboot degli X-Men: l’attore entra nell’universo MCU nel ruolo di un famoso villain

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Adam Driver Reportedly Eyed as MCU X Men Villain After Rejecting Reed Richards

Notizie e thread social correlati

Spider-Man: Brand New Day prepara l’ingresso degli X-Men nel MCU con un villain a sorpresaNel trailer del nuovo film con Tom Holland, appare un personaggio noto dei fumetti Marvel che potrebbe essere collegato all’introduzione degli X-Men...

007, chi sarà il prossimo villain? Da Cillian Murphy ad Adam Driver, le ipotesi più quotateSi intensifica l’attesa per il nuovo film di 007, con molte speculazioni su chi interpreterà il prossimo villain.

Temi più discussi: Adam Driver nel reboot degli X-Men: l'indiscrezione sul ruolo da cattivo che convince tutti; Reboot X-Men, Patrick Wilson e Adam Driver in pole position per i ruoli del Professor X e Magneto; X-Men: Adam Driver interpreterà Magneto nel film reboot prodotto dai Marvel Studios [RUMOR]; X-Men, il nuovo Magneto potrebbe essere Adam Driver: e i fan si dividono.

Zvon: Adam Driver sarebbe il nuovo Magneto nel prossimo film / reboot degli X-Men reddit

Adam Driver nel reboot degli X-Men: l’attore entra nell’universo MCU nel ruolo di un famoso villainDopo il mancato accordo per I Fantastici 4, Adam Driver potrebbe finalmente fare il ... msn.com

Adam Driver nel reboot degli X-Men: l'indiscrezione sul ruolo da cattivo che convince tuttiDopo il mancato accordo per I Fantastici 4, Adam Driver potrebbe finalmente fare il suo ingresso nel MCU nei panni di Magneto nel reboot degli X-Men: tutto sull'indiscrezione del momento. comingsoon.it