Il 23 luglio 2026, alle 21:20, su Rete 4 va in onda una nuova puntata di Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. La trasmissione si occupa di attualità e approfondimenti, ed è realizzata da Videonews in collaborazione con Tg4. La puntata prevede anticipazioni sugli argomenti trattati e la presenza di diversi ospiti, anche se non sono stati specificati i nomi. La trasmissione va in onda in prima serata.

. Questa sera, giovedì 23 luglio 2026, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 23 luglio 2026, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme. Anticipazioni e ospiti. Ampio spazio a quanto accaduto nei giorni scorsi a Bologna: dalla morte di Abderrahim Fakir, durante un intervento delle forze dell’ordine, agli scontri in piazza Maggiore tra manifestanti e agenti. Spazio anche alle polemiche generate dalla condanna di Mario Roggero e a un approfondimento sul caso Garlasco. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 23 luglio 2026

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