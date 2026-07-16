Zona Bianca le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 16 luglio 2026
Stasera alle 21,20 su Rete 4, va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. La puntata del 16 luglio 2026 si concentra su temi di attualità e approfondimento, con ospiti che discutono di questioni nazionali e internazionali. La trasmissione, realizzata con Videonews e Tg4, si svolge in studio e affronta notizie di cronaca, politica e società. La puntata si può seguire in diretta fino alle 23.30 circa.
. Questa sera, giovedì 16 luglio 2026, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 16 luglio 2026, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme. Anticipazioni e ospiti. Ampio spazio alle tensioni sul voto per la riforma sulla legge elettorale e agli scenari della politica interna. Tra i temi, anche l’ondata di caldo che in questi giorni sta mettendo in difficoltà diverse aree del Paese, con un approfondimento sulle cause e le conseguenze del fenomeno. 🔗 Leggi su Tpi.it
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