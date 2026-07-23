Zeudi Di Palma riparte | il primo viaggio dopo l’ultimo reality show

Zeudi Di Palma è arrivata a Parigi per il suo primo viaggio dopo aver partecipato all’ultimo reality show. La modella ha lasciato le luci dei riflettori e si è spostata nella capitale francese. L’obiettivo è riprendere la normale routine, dopo settimane di esposizione mediatica. La sua partenza segna un punto di svolta, con l’intento di riappropriarsi della quotidianità e di voltare pagina rispetto all’esperienza televisiva.

Zeudi Di Palma riparte da Parigi: il primo viaggio dopo la partecipazione all’ultimo reality show ha il sapore di un nuovo inizio. Dopo settimane vissute sotto i riflettori e lontano dalla quotidianità, è arrivato il momento di voltare pagina. Zeudi Di Palma ha scelto di concedersi una pausa speciale e la destinazione non è passata inosservata: Parigi. La capitale francese è infatti la meta del suo primo viaggio dopo l’esperienza appena conclusa a L’Isola dei Famosi, un ritorno alla normalità che sa già di rinascita. Attraverso le storie pubblicate sui social, l’ex Miss Italia ha condiviso alcuni scorci del suo soggiorno tra le eleganti vie della Ville Lumière, mostrando un’atmosfera decisamente diversa rispetto alle spiagge selvagge e alle difficoltà affrontate durante il reality. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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