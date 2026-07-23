Il presidente ucraino ha espresso gratitudine all’Unione europea e ai leader europei per aver adottato il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. La decisione è stata annunciata oggi.

Kiev, 23 lug. (askanews) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ringraziato l'Unione europea e i leader europei per l'adozione del 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Durante un incontro con il primo ministro irlandese Micheàl Martin, Paese che detiene il semestre di presidenza del Consiglio Ue, Zelensky ha dichiarato: "È importante che oggi sia stata presa una decisione su un nuovo pacchetto di sanzioni dell'Ue contro l'aggressione della Russia. E ringrazio tutti i leader e i paesi d'Europa per questo sostegno. Questo è ora il ventunesimo pacchetto di sanzioni. E oggi Micheàl mi ha assicurato che avrebbe lavorato al 22esimo pacchetto di sanzioni" ha detto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Zelensky.

© Quotidiano.net - Zelensky ringrazia l'Ue per 21esimo pacchetto sanzioni alla Russia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Cosa prevede il 21esimo pacchetto di sanzioni Ue alla RussiaL'Unione Europea ha annunciato il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, presentato da Ursula von der Leyen a Bruxelles.

UE, accordo su 21esimo pacchetto sanzioni “contro la Russia”Gli Stati membri dell’Unione Europea hanno raggiunto un accordo politico sul ventunesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, durante una riunione...

Argomenti più discussi: Zelensky ringrazia il Vaticano e apre al dialogo con il nuovo premier britannico Burnham; Zuppi torna a Kiev: la nuova missione del cardinale per la pace in Ucraina.

ZELENSKY (TELEGRAM) * RINGRAZIO L’UE E I LEADER EUROPEI PER IL 21° PACCHETTO DI SANZIONI CONTRO LA RUSSIASono grato all’Unione Europea e a tutti i leader europei per l’adozione del 21° pacchetto di sanzioni contro la Russia. È fondamentale che continui la pressione sulla Russia per la guerra che ha inizi ... agenziagiornalisticaopinione.it

Il senatore John McCain con Lindsey Graham a Kiev, insieme ai leader neonazisti ucraini, a incitare il colpo di stato della CIA del 2014 contro il presidente Yaucovich. Immaginate se un politico russo promuovesse colpi di stato dalle piazze UE o USA contro i x.com

Le dimissioni più importanti dell'anno e le nuove nomine al Gabinetto: perché Zelensky sta rimuovendo Fedorov come ministro della Difesa reddit

Zelensky ringrazia l'Ue: 'Apertura cluster è sostegno significativo'Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha espresso profonda gratitudine ai partner dell'Unione Europea e ai cittadini ucraini in seguito all'apertura del primo cluster dei negoziati di adesione tra ... it.blastingnews.com