Il ministro degli Esteri russo incontrerà oggi a Manila il Segretario di Stato americano Marco Rubio. La guerra tra Russia e Ucraina prosegue, ma ci sono aggiornamenti sugli incontri diplomatici.

di Marta Ottaviani ROMA Continua la guerra fra Russia e Ucraina, ma non senza novità. Oggi, a Manila, il ministro degli Esteri, Sergei Lavrov, incontrerà il Segretario di Stato americano Marco Rubio. I due si trovano nella capitale filippina a margine di una riunione ministeriale dell’Asean (Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico). L’obiettivo, dichiarato dallo stesso capo della diplomazia russa, è quello di riprendere il dialogo sulla soluzione del conflitto prospettata dal presidente Trump lo scorso anno in Alaska, della quale però non sono mai stati resi noti i dettagli. Ma potrebbe trovare un capo della diplomazia americana meno disposto rispetto al passato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Zekensky cede alla piazza

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Trump e le gaffe al vertice Nato: Iran diventa Giappone e Zekensky è Putin - Video

Manfredonia, incendio Oasi ed albero che cede in Piazza dell’Orto Mozzillo. Galli: “Purtroppo facili profeti”Un incendio ha interessato l’Oasi in città, provocando danni alla vegetazione, mentre un albero si è abbattuto in Piazza dell’Orto Mozzillo, creando...

Si parla di: Zekensky cede alla piazza.

Zelensky cede alla piazza e licenzia Syrskyi. Drapatyi nominato nuovo capo delle forze armateAGI - Nuovo terremoto in Ucraina ai vertici delle forze della difesa: il presidente Volodymyr Zelensky ha licenziato il comandante in capo delle forze armate, Oleksandr Syrskyi, e ha offerto una posi ... msn.com

Zelensky cede alle piazze: rimosso Syrsky da capo dell'esercito, al suo posto Drapatyi (ma i manifestanti rivogliono Fedorov)Andandosene Fedorov aveva indicato in Syrsky il principale ostacolo alle riforme che hanno permesso di colpire più duramente la Russia. Al suo posto Zelensky ha chiamato Drapatyi ... corriere.it