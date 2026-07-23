Xbox fa rivivere i suoi classici su PC | parte la retrocompatibilità con quattro giochi storici

Microsoft ha avviato la retrocompatibilità di quattro giochi storici della prima Xbox su PC con Windows 11. Questa iniziativa consente di giocare su computer e dispositivi portatili compatibili alcuni titoli precedentemente disponibili solo sulla console originale. La funzione permette di utilizzare i giochi senza dover ricorrere a console fisiche o emulatori. L'annuncio riguarda quattro titoli, resi disponibili tramite aggiornamenti software.

Microsoft compie un nuovo passo nella conservazione del proprio catalogo annunciando la retrocompatibilità Xbox su PC. Il programma permette di utilizzare alcuni giochi della prima console Xbox anche sui computer e sui dispositivi portatili compatibili con Windows 11. Il servizio è disponibile in accesso anticipato dal 22 luglio 2026 e rappresenta l’inizio di un progetto destinato ad accogliere progressivamente altri titoli del passato. Hai già saputo che Xbox fa marcia indietro: alcuni studi tornano indipendenti, Microsoft cambia strategia dopo anni di acquisizioni? I primi quattro giochi Xbox disponibili su PC. La retrocompatibilità... 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

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