Nick Aldis affronterà Gunther a SummerSlam, dopo settimane di tensioni e confronti tra i due. Tuttavia, sembra che Aldis potrebbe non essere l’unico a ritornare sul ring durante l’evento: anche sua moglie, Mickie James, ha lasciato intendere sui social la possibilità di tornare a combattere. Sei volte Campionessa Femminile WWE e considerata una futura Hall of Famer, Mickie James non lotta in WWE dalla sua apparizione alla Royal Rumble del 2022. Dopo che Triple H ha annunciato ufficialmente il debutto di Nick Aldis a SummerSlam, la veterana ha pubblicato un messaggio su Instagram che ha subito attirato l’attenzione dei fan. Nel post ha scritto, in modo piuttosto enigmatico, di amare l’estate, ma di sentire anche “un prurito”, un chiaro riferimento alla voglia di tornare sul ring. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Mickie James stuzzica i fan con un possibile ritorno a SummerSlam

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