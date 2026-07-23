WWE 2K26 Ringside Pass 4 | tutte le novità e i DLC in arrivo

Notizia in breve

WWE 2K26 introdurrà l’energia dell’Attitude Era, con novità sul gameplay e contenuti inediti. È stato annunciato il lancio di Ringside Pass 4, un pacchetto di DLC che offrirà nuove modalità e personaggi. Tra le aggiunte ci saranno anche contenuti esclusivi disponibili solo attraverso questo pass. La versione include aggiornamenti e miglioramenti rispetto alle precedenti edizioni, con focus sulla riproduzione fedele dell’epoca storica e delle sue caratteristiche distintive.