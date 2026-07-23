WWE 2K26 Ringside Pass 4 | tutte le novità e i DLC in arrivo
WWE 2K26 introdurrà l’energia dell’Attitude Era, con novità sul gameplay e contenuti inediti. È stato annunciato il lancio di Ringside Pass 4, un pacchetto di DLC che offrirà nuove modalità e personaggi. Tra le aggiunte ci saranno anche contenuti esclusivi disponibili solo attraverso questo pass. La versione include aggiornamenti e miglioramenti rispetto alle precedenti edizioni, con focus sulla riproduzione fedele dell’epoca storica e delle sue caratteristiche distintive.
L’energia imprevedibile dell’Attitude Era fa il suo prepotente ritorno sul ring di WWE® 2K26. 2K e Visual Concepts hanno annunciato il lancio ufficiale della Stagione 4 del Ringside Pass, un aggiornamento dai toni decisamente “Xtreme” che arricchisce il roster con uno dei tag team più iconici di sempre, una stella della musica e la campionessa della AAA Reina de Reinas. I nuovi contenuti sono già disponibili a partire da oggi, offrendo una valanga di sblocchi tra Carte Persona, mosse inedite ed elementi per la personalizzazione. I protagonisti del Percorso Premium: leggende, musica e Lucha Libre. Acquistando il Ringside Pass Premium (già... 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
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