Winx Club – The Magic is Back arriva su Rai e su Netflix | data trama e curiosità

Da superguidatv.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La magia delle Winx conquista la 56ª edizione del Giffoni Film Festival. Bloom, Stella, Flora, Musa, Tecna e Aisha sono state protagoniste di un evento speciale dedicato ai bambini e alle bambine della sezione Elements +6, che hanno potuto incontrare le celebri fate create da Iginio Straffi e assistere in anteprima a uno dei nuovi episodi di “Winx Club: The Magic is Back”. La serie animata, prodotta da Rainbow in collaborazione con Rai Kids, tornerà presto con nuove avventure: sei episodi inediti saranno disponibili su Netflix in tutto il mondo dal 28 luglio 2026. A partire da settembre, invece, il pubblico italiano potrà vedere su Rai Gulp e RaiPlay la serie completa, compreso il finale di stagione. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Segui gli aggiornamenti su Netflix.

winx club 8211 the magic is back arriva su rai e su netflix data trama e curiosit224
© Superguidatv.it - Winx Club – The Magic is Back arriva su Rai e su Netflix: data, trama e curiosità
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Winx Club: The Magic is Back - PARTE 2 | Trailer Ufficiale

Video Winx Club: The Magic is Back - PARTE 2 | Trailer Ufficiale

Notizie e thread social correlati

Influencer 2, stasera su Rai 4: trama cast e curiosità del thrillerStasera su Rai 4 va in onda in prima visione il thriller psicologico diretto da Kurtis David Harder.

Sisu – L’immortale stasera su Rai 4: trama, cast e curiosità del filmQuesta sera su Rai 4 viene trasmesso il film finlandese diretto da Jalmari Helander, ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale.

Temi più discussi: Winx Club – The Magic Is Back; Giffoni, arrivano le fatine: premiere di Winx Club: The Magic is Back; WINX CLUB: THE MAGIC IS BACK - Dal 28 luglio su Netflix e poi in Rai i nuovi episodi; Winx Club: The Magic Is Back – Recensione.

Winx Club: The Magic is Back, oggi in anteprima su Rai 2 e poi anche su NetflixSi intitola Winx Club: The Magic is Back il nuovo capitolo della famosa serie animata Made in Italy, che andrà in onda a partire da oggi, mercoledì 1° ottobre 2025, su Rai 2, in anteprima esclusiva ... gazzetta.it

Winx Club: The Magic is Back, Clara si unisce alla magia delle fatine di Alfea in arrivo su Netflix e sulla Rai!Il conto alla rovescia sta per finire e prestissimo potremo rivedere le amate fate di Alfea in un nuovo appuntamento magico, Winx Club: The Magic is Back. La nuova stagione della serie animata della ... comingsoon.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web