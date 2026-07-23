La magia delle Winx conquista la 56ª edizione del Giffoni Film Festival. Bloom, Stella, Flora, Musa, Tecna e Aisha sono state protagoniste di un evento speciale dedicato ai bambini e alle bambine della sezione Elements +6, che hanno potuto incontrare le celebri fate create da Iginio Straffi e assistere in anteprima a uno dei nuovi episodi di “Winx Club: The Magic is Back”. La serie animata, prodotta da Rainbow in collaborazione con Rai Kids, tornerà presto con nuove avventure: sei episodi inediti saranno disponibili su Netflix in tutto il mondo dal 28 luglio 2026. A partire da settembre, invece, il pubblico italiano potrà vedere su Rai Gulp e RaiPlay la serie completa, compreso il finale di stagione. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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© Superguidatv.it - Winx Club – The Magic is Back arriva su Rai e su Netflix: data, trama e curiosità

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Winx Club: The Magic is Back - PARTE 2 | Trailer Ufficiale

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Temi più discussi: Winx Club – The Magic Is Back; Giffoni, arrivano le fatine: premiere di Winx Club: The Magic is Back; WINX CLUB: THE MAGIC IS BACK - Dal 28 luglio su Netflix e poi in Rai i nuovi episodi; Winx Club: The Magic Is Back – Recensione.

Italian titles of episodes 20-26 the magic is back 1?20 Affari di famiglia(Family business) 1x21 La fiera di Magixia/The Magixia Fair 1x22 Il gran ballo della principessa/The grand ball of the princess 1x23 Guai per le Trix/ Trouble for the Trix #winx #winxclub #?? x.com

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