WhatsApp si rinnova per integrarsi con app e dispositivi | tutte le novità per iPad Spotify e uso in auto

WhatsApp ha annunciato un aggiornamento che permette di installare l'app direttamente su iPad e di utilizzare nuove funzioni su CarPlay e Android Auto. Inoltre, ora è possibile modificare i PDF e condividere musica da Spotify e Apple Music negli Stati.

WhatsApp sta rilasciando un aggiornamento per migliorare l'integrazione con i dispositivi e le piattaforme estrema. Tra le novità principali la possibilità di installare l'app direttamente su iPad, nuove funzioni per CarPlay e Android Auto, la modifica dei PDF e la condivisione della musica da Spotify e Apple Music negli Stati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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