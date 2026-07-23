WhatsApp si rinnova per integrarsi con app e dispositivi | tutte le novità per iPad Spotify e uso in auto

Da fanpage.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

WhatsApp ha annunciato un aggiornamento che permette di installare l'app direttamente su iPad e di utilizzare nuove funzioni su CarPlay e Android Auto. Inoltre, ora è possibile modificare i PDF e condividere musica da Spotify e Apple Music negli Stati.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

WhatsApp sta rilasciando un aggiornamento per migliorare l'integrazione con i dispositivi e le piattaforme estrema. Tra le novità principali la possibilità di installare l'app direttamente su iPad, nuove funzioni per CarPlay e Android Auto, la modifica dei PDF e la condivisione della musica da Spotify e Apple Music negli Stati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Segui gli aggiornamenti su WhatsApp.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

WhatsApp si trasforma: dall’iPad all’auto, ecco le nuove funzioniWhatsApp sta introducendo nuove funzioni che permettono di usare l’app su diversi dispositivi, tra cui l’iPad e l’auto.

Juventus Membership 2026/27, il club bianconero si rinnova con un omaggio a Zidane: novità e vantaggi esclusivi per tutte le fasce d’etàIl club bianconero ha annunciato il rinnovo dell’abbonamento Juventus Membership 2026/27, con un omaggio dedicato a Zidane.

Temi più discussi: WhatsApp si aggiorna su CarPlay, iPad e desktop: tutte le novità; Il tuo smartphone merita il meglio: segui Everyeye su WhatsApp e resta sempre aggiornato!; WhatsApp migliora ancora: novità per gli utenti iPad, Android Auto e CarPlay e altro ancora; L’app del Corriere della Sera si rinnova con nuovo design e nuovi formati.

whatsapp si rinnova perWhatsApp si rinnova per integrarsi con app e dispositivi: tutte le novità per iPad, Spotify e uso in autoWhatsApp sta rilasciando un aggiornamento per migliorare l'integrazione con i dispositivi e le piattaforme estrema ... fanpage.it

whatsapp si rinnova perWhatsApp migliora ancora: novità per gli utenti iPad, Android Auto e CarPlay e altro ancoraWhatsApp si rinnova con l'arrivo di diverse novità a partire dalla possibilità di creare un account direttamente su iPad e fino ad arrivare a un aggiornamento completo dell'esperienza d'uso per Androi ... hwupgrade.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web