WhatsApp si trasforma | dall’iPad all’auto ecco le nuove funzioni

WhatsApp sta introducendo nuove funzioni che permettono di usare l’app su diversi dispositivi, tra cui l’iPad e l’auto. Queste modifiche consentono agli utenti di accedere ai messaggi e alle conversazioni senza dover tornare allo smartphone. La piattaforma mira a offrire una maggiore flessibilità nell’utilizzo su più dispositivi contemporaneamente. Le nuove funzionalità sono in fase di sviluppo e potrebbero essere disponibili in futuro. Attualmente, non sono stati comunicati dettagli sui tempi di rilascio o sulle modalità di accesso.

WhatsApp vuole diventare un servizio capace di accompagnare gli utenti su qualsiasi dispositivo, senza costringerli a tornare continuamente allo smartphone. È questa la direzione indicata dall’ultimo pacchetto di aggiornamenti annunciato dalla piattaforma di Meta, che riguarda iPad, automobili, computer e servizi musicali. La novità più significativa è la possibilità di registrarsi direttamente dall’applicazione per iPad, senza dover prima collegare il tablet a un account WhatsApp già attivo sul telefono. A questa si aggiungono un’esperienza completamente rinnovata su Apple CarPlay e Android Auto, una maggiore integrazione con Adobe Acrobat per la gestione dei PDF e nuovi strumenti per condividere nello Stato ciò che si sta ascoltando su Spotify o Apple Music. 🔗 Leggi su Panorama.it

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