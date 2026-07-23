Welfare scuola il CNDDU | Le agevolazioni non sostituiscano aumenti salariali e valorizzazione professionale

Notizia in breve

A tre mesi dall’attivazione della piattaforma welfare del Ministero dell’Istruzione e del Merito, il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani ha sottolineato che le agevolazioni destinate al personale scolastico non devono sostituire aumenti salariali o iniziative di valorizzazione professionale. La piattaforma, operativa dal 12 febbraio 2026, offre supporto economico e servizi, ma il coordinamento evidenzia la necessità di mantenere le priorità su incrementi di stipendio e crescita professionale.