La Cina ha battuto gli Stati Uniti nel quarto di finale della Nations League femminile e si è qualificata per le semifinali. Zhuang ha messo a segno numerosi punti, contribuendo alla vittoria della squadra. La partita si è conclusa con un punteggio favorevole alla Cina, che ha sorpreso gli esperti e gli spettatori presenti. La sfida si è disputata in un impianto con pubblico, con la squadra cinese che ha dominato l’ultimo set.

La Cina ha completamente ribaltato il pronostico della vigilia e ha sconfitto gli USA nell’ultimo quarto di finale della Nation League 2026 di volley femminile. Le asiatiche si erano qualificate alla Final Eight della massima competizione internazionale itinerante soltanto in virtù dello status di Paese ospitante dell’evento a Macao e si sono trovate di fronte la prima classificata della fase preliminare, riuscendo a imporsi per 3-2 (15-25; 25-23; 25-20; 17-25; 15-13) dopo oltre due ore di intensissima battaglia. La Cina, nona nella fase preliminare a girone unico, si è così garantita il diritto di proseguire l’avventura di fronte al proprio pubblico e tornerà in campo sabato 25 luglio per affrontare la Turchia (3-1 contro il Canada), mentre dall’altra parte del tabellino si sfideranno l’Italia (detentrice del titolo) e il Brasile. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Volley femminile, la Cina sorprende gli USA e vola in semifinale di Nations League. Zhuang sbalordisce in casa

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VNL 2026 Women's Week 3 | USA vs Brazil | SHOCKING Match Results

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