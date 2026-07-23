Voghera tolleranza zero sui monopattini | 28 sanzioni a 13 conducenti
A Voghera, il 23 luglio 2026, sono state comminate 28 sanzioni a 13 conducenti di monopattini elettrici. I carabinieri hanno intensificato i controlli sul territorio, concentrandosi su questi mezzi di trasporto. Durante le verifiche, sono state riscontrate infrazioni alle nuove norme stradali. Le forze dell'ordine hanno adottato una linea severa, applicando sanzioni a chi non rispettava le regole.
Voghera (Pavia), 23 luglio 2026 - "Tolleranza zero per chi non rispetta le nuove regole della strada". I carabinieri della Compagnia di Voghera spiegano così l'intensificazione dei servizi di controllo del territorio, effettuati "puntando i riflettori su uno dei mezzi di trasporto urbano più discussi degli ultimi tempi: i monopattini elettrici ". Le 28 sanzioni amministrative elevate nei confronti di 13 conducenti, negli ultimi controlli a Voghera resi noti con il comunicato diramato dall'Arma oggi, giovedì 23 luglio, confermano che le recenti normative non sono state affatto recepite dalla maggior parte delle persone che usano questi mezzi di micromobilità elettrica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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