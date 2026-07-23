Voghera tolleranza zero sui monopattini | 28 sanzioni a 13 conducenti

Notizia in breve

A Voghera, il 23 luglio 2026, sono state comminate 28 sanzioni a 13 conducenti di monopattini elettrici. I carabinieri hanno intensificato i controlli sul territorio, concentrandosi su questi mezzi di trasporto. Durante le verifiche, sono state riscontrate infrazioni alle nuove norme stradali. Le forze dell'ordine hanno adottato una linea severa, applicando sanzioni a chi non rispettava le regole.