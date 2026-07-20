Nella Spezia, la polizia locale ha multato numerosi conducenti di monopattini elettrici per mancanza di assicurazione e targa. Le verifiche sono state condotte in diverse zone della città, dopo l’entrata in vigore di nuove norme. Sono state elevate sanzioni a chi circolava senza copertura assicurativa o targa identificativa. Le operazioni proseguiranno nei prossimi giorni per garantire il rispetto delle regole sulla circolazione dei monopattini elettrici.

La Spezia, 20 luglio 2026 - La circolazione dei monopattini elettrici nel territorio spezzino è finita sotto una lente d'ingrandimento rigorosa da parte della polizia locale, chiamata a verificare l’osservanza delle stringenti norme entrate in vigore di recente. Dal 16 luglio, gli agenti hanno già contestato ben 35 violazioni amministrative legate principalmente alla carenza della copertura assicurativa, resa obbligatoria per legge. L' attività operativa ha portato alla luce situazioni di irregolarità tecnica piuttosto rilevanti. È il caso di un monopattino che, oltre a non essere assicurato, montava un motore con potenza superiore ai limiti di legge consentiti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Giro di vite sui monopattini: raffica di sanzioni per assicurazione e targa mancanti

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