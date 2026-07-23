Il Besiktas ha presentato la sua prima offerta concreta per Vlahovic, proponendo 13,5 milioni di euro a stagione. Fino a ieri, l’unica proposta ufficiale era quella della Juventus, considerata molto inferiore. La nuova proposta rappresenta la prima offerta significativa per l’attaccante serbo.

Se fino a ieri non c'era un'offerta concreta per Dusan Vlahovic, fatta salva quella molto al ribasso della Juventus, ecco che sul tavolo dell'attaccante serbo è arrivata la prima, vera, proposta interessante. L'ha formulata il Besiktas che sembra orientato a mettere sul piatto della trattativa un triennale da 13,5 milioni a stagione pur di convincere Dusan a trasferirsi in Turchia. Un'offerta che, evidentemente, andrà completata con le solite commissioni agli agenti e un bonus alla firma che, proprio in questi giorni, era stata quantificata attorno ai 30 milioni. Insomma, un affare sì, ma costoso. Il club turco fa però sul serio e la proposta è così seria che nel weekend Ristic, agente di Vlahovic, dovrebbe volare a Istanbul per trattare i dettagli con il Besiktas. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Vlahovic, la prima offerta è ricchissima: il Besiktas gli offre 13,5 milioni a stagione

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