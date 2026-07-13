Il Besiktas ha ancora in sospeso un'offerta da 8 milioni di euro per Dusan Vlahovic, che attualmente è senza squadra dopo aver lasciato la Juventus circa due settimane fa. La proposta rimane sul tavolo, ma non ci sono aggiornamenti su eventuali sviluppi. Vlahovic, che ha concluso il suo periodo con il club torinese, non ha ancora firmato con nessuna nuova squadra.

che per ora resta senza squadra. Da poco meno di due settimane, Dusan Vlahovic ha ufficialmente concluso la sua avventura con la maglia della Juventus. Il bomber serbo, attualmente svincolato, si trova al centro di uno dei tormentoni più caldi del calciomercato internazionale. Il suo profilo a parametro zero rappresenta un’occasione decisamente ghiotta, capace di accendere l’interesse di numerose società. Tuttavia, nonostante i sondaggi di alcuni club, non si è ancora arrivati alla tanto attesa fumata bianca. L’attaccante ha scelto di non avere fretta, preferendo valutare con estrema attenzione ogni scenario pur di trovare un progetto tecnico ed economico all’altezza delle sue aspettative. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Vlahovic, l’offerta del Besiktas a 8 milioni resta sul tavolo: ecco la strategia del serbo

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