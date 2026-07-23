Visti studenti negli USA addio al soggiorno a tempo indeterminato Nuove regole dal 2026 | limite di quattro anni e controlli severi

Dal 15 settembre 2026, negli Stati Uniti entreranno in vigore nuove regole per i visti studenti. Il governo ha stabilito un limite massimo di quattro anni di soggiorno e introdotto controlli più severi. La modifica riguarda i visti a tempo indeterminato, che saranno aboliti. Le nuove disposizioni sono state annunciate dal Dipartimento della Sicurezza Interna e riguardano tutti gli studenti internazionali in arrivo nel paese.

Il governo degli Stati Uniti ha deciso di cambiare radicalmente le regole sui visti. Dal 15 settembre 2026 entrerà in vigore un nuovo regolamento del Dipartimento della Sicurezza Interna (DHS). La novità principale riguarda l'addio alla cosiddetta "Duration of Status", un meccanismo che fino a oggi permetteva di restare nel Paese per tutta la durata degli studi senza una data di scadenza fissa e prestabilita sui documenti. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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