Visione doppia voce nasale palpebra che si abbassa | potrebbe essere un problema neurologico
Una palpebra che si abbassa improvvisamente, visione doppia, voce nasale e difficoltà di deglutizione sono tra i primi segnali di possibili problemi neurologici. Questi sintomi, che si manifestano in modo rapido, richiedono attenzione medica immediata. La comparsa di visione doppia e la perdita di controllo su palpebra e voce potrebbero indicare condizioni che coinvolgono il sistema nervoso centrale o periferico. In presenza di tali sintomi, è consigliabile consultare un medico senza ritardi.
Una palpebra che si abbassa improvvisamente, visione doppia, difficoltà di deglutizione, voce nasale “alla Paperino”: possono essere tra i primi sintomi della Miastenia Gravis, una malattia in cui il sistema immunitario colpisce erroneamente la connessione tra nervi e muscoli, compromettendo la trasmissione neuromuscolare e determinano debolezza muscolare e facile affaticabilità. «È una patologia neuromuscolare seria, che può mettere a rischio la vita del paziente nelle fasi più attive di malattia e nelle forme più severe con insufficienza respiratoria» avverte Elena Saccani, Unità di Neurologia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, intervenendo a un simposio durante il Congresso Internazionale sulle Malattie Neuromuscolari, che si è svolto recentemente a Firenze. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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