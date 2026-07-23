A Morrovalle si registra un caso di infezione da virus Toscana, secondo l’unità operativa complessa Isp- Igene ambienti aperti e confinati dell’Ast Macerata. L’individuo presenta sintomi ancora da dettagliare. La conferma è arrivata nelle ultime ore, senza indicazioni su eventuali contatti o altre persone coinvolte. Nessuna informazione è stata fornita sui trattamenti o sulle condizioni di salute del paziente. La zona è stata monitorata dall’autorità sanitaria.

Morrovalle (Macerata), 23 luglio 2026 – Un caso di infezione da virus Toscana a Morrovalle. A certificarlo è stata l'unità operativa complessa Isp- Igene ambienti aperti e confinati dell'Ast Macerata. Da cosa è originato. Il virus può essere trasmesso dalla puntura dei pappatacei, piccoli insetti ematofagi attivi soprattutto nelle ore crepuscolari e notturne durante i mesi caldi e, in una piccola parte delle persone infette, può causare, malattie gravi come meningiti e meningi-encefaliti. Dal momento che la deposizione delle uova può avvenire in qualunque substrato ricco di materiale oragnico e umidità e non esposto alla luce del sole, sia in ambienti domestici che selvatici, nell'ottica di un contrasto al vettore dei focolai larvali non sono aggregabili così come risulta poco efficace la disinfestazione con adulticidi con azione residua. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Virus “Toscana”: c’è un caso a Morrovalle: ecco di cosa si tratta e quali sono i sintomi

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Accertato un caso di virus Toscana: le raccomandazioni dell'Ast per proteggersi. Cosa può causare

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