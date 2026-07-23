Virtus tutti i pezzi al loro posto Mumbrù accontentato | ecco Frazier E gli abbonamenti arrivano a 6.000

La Virtus ha annunciato l’ingaggio di Trent Frazier, playmaker statunitense, con un contratto annuale. Frazier ha scelto di unirsi alla squadra dopo aver valutato altre offerte, tra cui quella di Valencia. L’accordo è stato concluso grazie anche all’intervento di Alex Mumbrù e Paolo Ronci, che hanno convinto il giocatore a trasferirsi a Bologna. Nel frattempo, gli abbonamenti per la stagione sono saliti a circa 6.000.

Trent Frazier è un nuovo giocatore della Virtus. Il playmaker americano ha firmato un contratto annuale e ha scelto di sposare il progetto tecnico di Alex Mumbrù, decisivo insieme a Paolo Ronci nel convincere il classe 1998 a preferire Bologna ad altre destinazioni, Valencia su tutte. Reduce da tre stagioni allo Zenit San Pietroburgo, con cui ha conquistato una Coppa di Russia e una Supercoppa VTB, il nativo di Boynton Beach era sbarcato in Europa nel 2022 con la maglia dell’FMP Belgrado dopo il percorso universitario a Illinois. Nell’ultima VTB League ha chiuso con 13,8 punti, 5,8 assist e 2,3 rimbalzi di media, confermandosi uno dei registi più affidabili del campionato russo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Posso semplicemente ottenere un po' di virtus per favore??? reddit