Gli investigatori statunitensi accusano Ryanair di aver violato le norme internazionali dopo l’incidente su un volo da Salonicco a Monaco di Baviera. Durante il volo, un passeggero è stato risucchiato da un finestrino che si è frantumato a causa di un problema al motore. L’aereo, un Boeing 737, ha subito danni significativi, e l’incidente ha suscitato polemiche sulla sicurezza della compagnia. Non sono state rese note ulteriori dettagli sul caso.

Non si placano le polemiche relative al volo Salonicco-Monaco di Baviera dove un uomo è stato risucchiato dal finestrino di un Boeing 737 Ryanair andato in frantumi a causa di una problematica al motore. Jennifer Homendy, a capo dell’Ntsb (Agenzia americana per la sicurezza dei trasporti), ha accusato apertamente l’amministratore delegato della low-cost irlandese, Michael O’Leary, per aver violato il diritto internazionale per i commenti da lui rilasciati in merito all'incidente. Le parole di O’Leary. Infatti, durante una conferenza stampa tenutasi nei giorni scorsi, senza giri di parole O'Leary ha affermato che, pur non potendo dire "con certezza" quale fosse stata la causa dell'incidente, "le prime indicazioni hanno suggerito che si è trattato di un danno al motore causato da un corpo estraneo". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Violate le norme internazionali”. Investigatori Usa contro Ryanair per l'incidente del finestrino

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