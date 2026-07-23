Villa Bertelli a Forte dei Marmi ospiterà sabato 1 agosto alle 18 Giuseppe Brindisi, volto di Mediaset e conduttore di Zona Bianca su Rete4. L’evento fa parte di un programma estivo previsto per l’estate 2026. Brindisi, noto per aver trattato il caso Garlasco, sarà presente per un incontro pubblico. La manifestazione si svolgerà nella cornice della villa, con ingresso aperto al pubblico.

Villa Bertelli si prepara a un appuntamento di assoluto spessore: Giuseppe Brindisi, volto di Mediaset e conduttore di Zona Bianca su Rete4, arriva a Forte dei Marmi sabato 1 agosto (ore 18). Un evento ‘Made in Versilia’ che servirà anche per analizzare al meglio uno dei casi di cronaca più discussi del momento. Un evento gratuito, a prenotazione obbligatoria, che promette approfondimento, giornalismo e partecipazione. Un appuntamento a nostro avviso meritevole di particolare interesse per l’appunto. Ma andiamo per ordine. Il giornalista Giuseppe Brindisi, protagonista su Rete4 con Zona Bianca, porterà a Villa Bertelli un focus esclusivo sul caso di cronaca che sta catalizzando l’attenzione dei media italiani. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

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© Danielebartocciblog.it - Villa Bertelli estate 2026: ecco Giuseppe Brindisi col caso Garlasco

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