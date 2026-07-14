La Roma è rimasta senza De Rossi. Dopo l'addio a Daniele, prima da calciatore nel 2018 e poi da allenatore nel settembre 2024, ora a lasciare Trigoria è anche papà Alberto. Un'istituzione dopo 18 anni passati sulla panchina della Primavera (e altri 10 nelle categorie inferiori) e il ruolo di Responsabile sviluppo e formazione allenatori squadre nazionali ricoperto dal 2022 ad oggi. De Rossi senior saluta pochi giorni dopo Bruno Conti e di fatto finisce a Trigoria un'epoca d'oro delle giovanili rappresentata proprio dalla coppia che ora si dedicherà ad altro. Negli anni in cui Alberto De Rossi ha diretto la Primavera sono arrivati tre scudetti, 2 coppe Italia e 2 Supercoppe. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Roma, dopo Bruno Conti lascia pure Alberto De Rossi: addio dopo 32 anni, ora all'Ostiamare di Daniele?

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Bruno Conti lascia la Roma dopo 53 anni. Onore a questa leggenda.

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