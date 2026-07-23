Durante una videoconferenza con i capi delle squadre, il Commissario straordinario alla peste suina africana ha sottolineato che l’epidemia può essere fermata. Ha ribadito l’importanza di condividere la strategia nazionale di contenimento e di lavorare insieme per attuarla efficacemente. L’incontro, organizzato dalla Prefettura, ha coinvolto i responsabili delle squadre di caccia, evidenziando la necessità di un impegno coordinato per contrastare la diffusione del virus.

L’ epidemia di peste suina africana si può fermare, ma occorrono la piena condivisione della strategia nazionale di contenimento e un forte lavoro di squadra per attuarla: è il messaggio che il Commissario straordinario alla Psa, Giovanni Filippini, ha voluto evidenziare durante l’incontro di ieri, organizzato dalla Prefettura alla San Giorgio. La riunione coincideva con una fase particolarmente delicata dell’evoluzione del cluster epidemico, che nelle scorse settimane si è esteso al Comune di San Marcello Piteglio colpendo anche, per la prima volta, un allevamento di suini domestici. Oltre al Prefetto Gallo Carrabba e al commissario... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Videoconferenza con i cacciatori. Convocata con i capi delle squadre

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