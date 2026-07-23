Vicenza, 23 lug. (Adnkronos) - Vicenzaoro September, dal 4 all'8 settembre prossimi, è ancora sold out nel quartiere fieristico di Italian Exhibition Group che svelerà il nuovo Padiglione 2. Vero e proprio crocevia del quartiere, da lì il business si irradia verso tutte le community merceologiche, tecnologie comprese. Il Jewellery Boutique Show di Ieg ha raggiunto gli obiettivi di business di manifestazione e si prepara a mostrare al mercato il legame strategico tra creatività e innovazione tecnologica con la presenza del T.Gold, da un lato, e con la nuova edizione del report The Jewellery Trendbook 2028+, curato da Trendvision Jewellery + Forecasting, l'osservatorio indipendente di Vicenzaoro diretto da Paola De Luca. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Vicenzaoro September sold out, trend e business nel rinnovato quartiere fieristico di Ieg

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: A Vicenzaoro e T.Gold nuovo padiglione Ieg ?

VicenzaOro, dal 4 all'8 settembre Ieg dà una nuova casa all'industria orafa gioillieraVicenzaoro September 2026 si avvicina al sold-out, a poco più di tre mesi dall'inizio.

IEG, Vicenzaoro September 2026 sold out: nuovo Padiglione 2, T.Gold in fiera e trend della gioielleriaFarsura (IEG): Dei brand di gioielleria e oreficeria espositori a Vicenzaoro possiamo dire che ognuno lavora con almeno uno dei macchinari esposti al T.Gold ... affaritaliani.it

VicenzaOro September fa sold out: +3% di buyers al salone del gioiello | Teleborsa.it(Teleborsa) - Chiude con un successo di presenze Vicenzaoro September, il salone internazionale della gioielleria, oreficeria e orologeria di Italian Exhibition Group (IEG), che ha registrato un +3% ... teleborsa.it