Vicario escluso dal Tottenham la Juventus può finalmente affondare

Il Tottenham ha escluso il viceallenatore dal proprio staff. La Juventus potrebbe ora accelerare sui rinforzi per il ruolo di portiere. A un mese dall'inizio del campionato, la squadra non ha ancora un primo portiere e un attaccante titolare. La decisione del club inglese apre la strada a possibili mosse di mercato per i bianconeri in queste posizioni. La società sta monitorando le opportunità di acquisizione sul mercato.

Il calciomercato estivo della Juventus sembra poter finalmente decollare. A distanza di un mese dall’inizio del campionato, la Juve si trova ancora senza l’attaccante e il portiere titolare, ma sul fronte dell’estremo difensore sembra esserci una svolta decisiva. Dopo l’allontanamento del sogno “Dibu” Martinez, i bianconeri hanno deciso di virare su Guglielmo Vicario, ormai fuori dal progetto del Tottenham. Come affermato anche dalla Gazzetta dello Sport, Roberto de Zerbi ha deciso di non convocare il portiere per giocare la tournée del club in Oceania. Questa situazione potrebbe aprire finalmente la porta ai bianconeri per concludere definitivamente la trattativa e per confermare il ritorno in Italia dell’ex Empoli. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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HA DECISO, VICARIO E SENESI TENTATIVO CONCRETO DELLA JUVENTUS | NOVITÀ IN ATTACCO

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