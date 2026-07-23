Una settimana dopo l’introduzione dell’obbligo di assicurazione per i monopattini elettrici, il settore si trova in difficoltà. Numerose aziende segnalano problemi con le polizze, mentre le autorità non hanno ancora definito chiaramente le modalità di verifica e controllo. Le compagnie assicurative stanno attivando polizze specifiche, ma l’applicazione delle norme risulta ancora poco coordinata. Non sono stati comunicati dati ufficiali sul numero di polizze sottoscritte o su eventuali sanzioni.

(LaPresse) Una settimana dopo l’entrata in vigore dell’obbligo di copertura assicurativa per i monopattini elettrici, il settore è ancora nel caos. Il nuovo Codice della strada varato a fine 2024 (che interesserà circa un milione di proprietari privati) impone tra le altre cose la copertura assicurativa per i danni verso terzi arrecati durante la guida del monopattino, come lesioni a pedoni o ciclisti o danni ad altri veicoli. Una novità che verrà monitorata dal Mimit per i prossimi due anni (“per verificare l’andamento dei costi effettivi dei risarcimenti dei sinistri”) ma che ha già “ intasato ” il sistema assicurativo e fatto saltare i conti degli italiani. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Viaggio nel mondo dei monopattini elettrici, assicurazioni obbligatorie ma il sistema è nel caos

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MONOPATTINI 2026: ORA SERVONO TARGA E ASSICURAZIONE!

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