La strada provinciale SP 61 Lucchese-Romana, nota come via Antonio Rossi, è stata chiusa al traffico per lavori di manutenzione. La chiusura riguarda la variante di Porcari, che collega le zone di Piana e Romana. I lavori sono stati avviati senza indicazioni specifiche sulla durata. La chiusura impatta sulla viabilità locale, senza dettagli su percorsi alternativi o altre modifiche temporanee alla circolazione.

PIANA La strada provinciale sp n. 61 Lucchese-Romana (conosciuta come via Antonio Rossi, cioè la cosiddetta variante di Porcari) in località Salanetti (Comune di Capannori) e, più precisamente, dall’incrocio con via dei Salanetti, fino alla rotonda di Porcari-Esselunga (tecnicamente, dal km 1+300 al km 2+100), sarà interdetta al traffico sia veicolare che pedonale nei due prossimi fine settimana di luglio. Nel dettaglio la strada sarà off limits dalle ore 20.00 di venerdì 24 luglio alle 6 di lunedì 27 luglio e, con gli stessi orari, da giovedì 30 luglio a lunedì 3 agosto. L’interdizione al transito, come precisano gli uffici della Provincia di Lucca, si rende necessaria per lo svolgimento di importanti interventi di sistemazione e ripristino del sottofondo stradale dell’arteria viaria curati dalla Provincia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Viabilità, via ai lavori. Chiusa via Antonio Rossi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Nembro: al via i lavori al parco Sant Jesus

Notizie e thread social correlati

Ponte al Pino, lavori: via degli Artisti chiusa fino a luglio. Cambia la viabilitàDa lunedì 22 giugno 2026, via degli Artisti sarà chiusa da via Masaccio a piazza Vasari fino a luglio, a causa di lavori sulla sostituzione di Ponte...

Chiusa una notte per lavori la galleria 'Roccaccia' lungo la E45: come cambia la viabilitàLa galleria 'Roccaccia' sulla E45 in provincia di Forlì Cesena è rimasta chiusa per una notte a causa di lavori di controllo e verifica degli...