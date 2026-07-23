Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-07-2026 ore 19 | 40

Alle 19:40 del 23 luglio, un incendio sulla Cassia bis ha provocato blocchi e rallentamenti nel traffico. La viabilità è congestionata e si registrano code in entrambe le direzioni. La Polizia Locale e i Vigili del Fuoco sono sul posto per gestire la situazione. Non ci sono ancora dettagli su eventuali feriti o cause dell’incendio. La circolazione resta sotto osservazione e si consiglia di evitare la zona.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla Cassia bis è un incendio la casa delle direzioni all'altezza di Formello Al momento la strada è chiusa al transito veicolare nei due sensi di marcia uscita obbligatoria per il traffico proveniente da Viterbo Cesano sul stiamoci sul raccordo interno incolonnamenti tra Nomentana e cena e a seguire code per traffico intenso tra Tuscolana e Appia Anche a causa di incidente mentre a seguire il code tra Cassia bis e Salaria spostiamoci in esterna code per traffico intenso tra Roma Fiumicino e Pontina e a seguire code tra... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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