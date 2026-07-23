Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-07-2026 ore 18 | 10

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul raccordo in esterna si sta in coda altezza.in a seguire tra Laurentina e Casilina in questo caso per incidente si transita su carreggiata ridotta sempre per incidente in interna si sta in coda tra Nomentana e Prenestina e a seguire incolonnamenti tra Cassia e Salaria Sentiamoci sul Urbano della A24 si sta in coda a causa di incidente tra tangenziale e Tor Cervara invece del raccordo mentre sulla Pontina code a tratti tra raccordo e aprile in direzioni Latina sulla Colombo si sta in coda tra Mezzocammino malafede in... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

Notizie e thread social correlati

Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2026 ore 18:10Alle 18:10 del 7 luglio 2026, un incidente ha causato rallentamenti sulla viabilità nella regione Lazio.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-07-2026 ore 18:10Alle ore 18:10 del 18 luglio 2026, il servizio di Astral Infomobilità segnala traffico regolare sul raccordo anulare e sulle principali arterie della...

Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-07-2026 ore 16 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-07-2026 ore 13 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-07-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-07-2026 ore 19 | 40.

La Regione estende le restrizioni orarie per proteggere dal sole cocente altre fasce di lavoratori a rischio. #Roma #Latina #Lazio #AltreNotizie #InPrimoPiano #RegioneLazio #ordinanza #emergenzacaldo x.com

Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-07-2026 ore 11:25Astral infomobilità informazione con il traffico in tempo reale di Astral infomobilità servizio della regione Lazio viabilità al momento scorrevole sulle ... romadailynews.it

Stadio della Roma, anche la Regione Lazio approva il PFTELo stadio della Roma riceve il parere positivo della Regione Lazio al PFTE. Si tratta di uno step fondamentale. siamolaroma.it