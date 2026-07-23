Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-07-2026 ore 11 | 25

Il 23 luglio 2026 alle 11:25, Astral Infomobilità ha comunicato aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio. La segnalazione riguarda il Raccordo Anulare, dove vengono forniti dati sulla situazione del traffico. Nessuna altra informazione è stata aggiunta in quella comunicazione.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura sul Raccordo Anulare in carreggiata interna si rallenta trasla Mini e Salaria più avanti sempre per traffico code a tratti tra Casilina e Appia Proseguendo a causa di un incidente segnaliamo code tra svincolo Roma Fiumicino e Pisana in esterna si rallenta tra svincolo Roma Fiumicino e via del Mare traffico anche sul tratto Urbano della A24 code tra Portonaccio e la tangenziale est direzione Roma si procede a rilento anche sulla roma-fiumicino code tra Viale Isacco Newton e via del Cappellaccio direzione Eur ci... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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