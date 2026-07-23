Via Syrskyi i militari ucraini fanno nominare uno dei loro

Da ilmanifesto.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I militari ucraini hanno nominato il nuovo comandante in capo delle forze armate, Mykhailo Drapatyi. Viene descritto come un “uomo d’onore” da molti ufficiali di carriera. La nomina è avvenuta a seguito di decisioni interne e la sua figura è stata presentata come leader dei reparti al fronte. La comunicazione ufficiale non ha fornito dettagli sul processo di selezione. Drapatyi assume il comando in un momento di tensioni sul territorio.

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Un «uomo d’onore». Viene definito così da molti ufficiali di carriera ucraini il nuovo comandante in capo delle forze armate, Mykhailo Drapatyi. Ed è proprio nei comandanti dei reparti al. il manifesto. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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