Via Syrskyi i militari ucraini fanno nominare uno dei loro
I militari ucraini hanno nominato il nuovo comandante in capo delle forze armate, Mykhailo Drapatyi. Viene descritto come un “uomo d’onore” da molti ufficiali di carriera. La nomina è avvenuta a seguito di decisioni interne e la sua figura è stata presentata come leader dei reparti al fronte. La comunicazione ufficiale non ha fornito dettagli sul processo di selezione. Drapatyi assume il comando in un momento di tensioni sul territorio.
Un «uomo d’onore». Viene definito così da molti ufficiali di carriera ucraini il nuovo comandante in capo delle forze armate, Mykhailo Drapatyi. Ed è proprio nei comandanti dei reparti al. il manifesto. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it
LEUROPA RISPEDISCE GLI UCRAINI AL FRONTE
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Drapatyi prende il posto di Syrskyi alla guida delle forze armate ucraine. La Russia replica alla cacciata di due militari russi accusati dall’Italia di spionaggio e aumenta la tensione con Roma. facebook
Giornalista Hanna Kalyuzhna: Ho prove dirette di funzionari militari di alto rango vicini a Syrskyi che danno ordini per usare il vergognoso metodo delle squadre di barriera a uno delle unità OSH sotto il controllo di Syrskyi. Non a Skelya. Il materiale è in fase reddit