Notizia in breve

I militari ucraini hanno nominato il nuovo comandante in capo delle forze armate, Mykhailo Drapatyi. Viene descritto come un “uomo d’onore” da molti ufficiali di carriera. La nomina è avvenuta a seguito di decisioni interne e la sua figura è stata presentata come leader dei reparti al fronte. La comunicazione ufficiale non ha fornito dettagli sul processo di selezione. Drapatyi assume il comando in un momento di tensioni sul territorio.