Nella sentenza Roggero, la decisione si basa su un’istruttoria lunga e complessa. La sentenza non si commenta, poiché dietro ci sono molteplici passaggi e un confronto continuo tra le parti coinvolte. Le motivazioni ufficiali sono già state esposte nel documento, senza ulteriori interpretazioni o analisi esterne. La sentenza rappresenta il risultato di un procedimento giudiziario che si è sviluppato nel tempo, senza interventi o commenti aggiuntivi.

In generale le sentenze della magistratura non si commentano. Le ragioni sono evidenti: a monte di quei pronunciamenti c’è una lunga istruttoria. Il confronto tra le parti è continuo. L’interpretazione della legge, il più delle volte, non si presta ad equivoci. Sennonché, a parte gli errori clamorosi, come nella vicenda Garlasco, o, peggio, ipotesi di dolo, non è detto che il solo rispetto della legge sia in grado di rendere giustizia. Sembra questo, almeno a chi scrive, il caso Roggero. Nulla da eccepire, per carità, sul piano legale, vale a dire sulla coerenza della sentenza con i suoi riferimenti di legge ed il dibattimento intervenuto. Ma questo non basta per giustificare un caso che interroga, per le sue implicazioni, la coscienza civile dell’intera nazione. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Vi spiego il non detto nella sentenza Roggero. L’opinione di Polillo

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Il gioielliere Mario Roggero: È finita, per me è un ergastolo

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