Vergara | Penso di poter fare la mezzala Allegri dice che devo imparare meglio i movimenti e la tattica

Notizia in breve

Durante un’amichevole di ritiro, il centrocampista del Napoli ha commentato con leggerezza il rigore concesso all’Arezzo, regalando una battuta. Ha anche detto di pensare di poter fare la mezzala, anche se l’allenatore ha sottolineato che deve migliorare i movimenti e la tattica. La sua freschezza in campo è stata una delle poche note positive della serata, anche se il risultato non aveva grande importanza.