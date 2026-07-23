Vergara | Penso di poter fare la mezzala Allegri dice che devo imparare meglio i movimenti e la tattica
Durante un’amichevole di ritiro, il centrocampista del Napoli ha commentato con leggerezza il rigore concesso all’Arezzo, regalando una battuta. Ha anche detto di pensare di poter fare la mezzala, anche se l’allenatore ha sottolineato che deve migliorare i movimenti e la tattica. La sua freschezza in campo è stata una delle poche note positive della serata, anche se il risultato non aveva grande importanza.
In un’amichevole di ritiro il risultato conta poco, ma la freschezza di Antonio Vergara è una delle poche note liete della serata. Il centrocampista del Napoli, intervistato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli al termine della partita, ha commentato con leggerezza il rigore concesso all’Arezzo, regalando la battuta della giornata. Com’è andata: Napoli-Arezzo 1-3, esordio-ko per Allegri. Il contesto: la prima uscita stagionale a Dimaro si è chiusa con una sconfitta. Napoli-Arezzo 1-3, esordio amaro per Massimiliano Allegri sulla panchina azzurra: avanti gli ospiti con Cerri, poi il momentaneo pari firmato da Matteo Politano — primo gol stagionale del Napoli — prima che i toscani dilagassero nella ripresa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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Quando anni fa mio Papà lavorava all’Unicredit a via Nicolardi e fu rapinato, picchiato e minacciato all’interno della filiale, potendo avrei ammazzato quei due bastati infami in quel momento preciso, senza esitazioni. Stessa cosa istintivamente penso nei confr facebook
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