Vergara | Penso di poter fare la mezzala Allegri dice che devo imparare meglio i movimenti e la tattica

Da ilnapolista.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante un’amichevole di ritiro, il centrocampista del Napoli ha commentato con leggerezza il rigore concesso all’Arezzo, regalando una battuta. Ha anche detto di pensare di poter fare la mezzala, anche se l’allenatore ha sottolineato che deve migliorare i movimenti e la tattica. La sua freschezza in campo è stata una delle poche note positive della serata, anche se il risultato non aveva grande importanza.

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In un’amichevole di ritiro il risultato conta poco, ma la freschezza di  Antonio Vergara  è una delle poche note liete della serata. Il centrocampista del  Napoli, intervistato  ai microfoni di Kiss Kiss Napoli al termine della partita, ha commentato con leggerezza il  rigore  concesso all’Arezzo, regalando la battuta della giornata. Com’è andata: Napoli-Arezzo 1-3, esordio-ko per Allegri. Il contesto: la prima uscita stagionale a  Dimaro  si è chiusa con una sconfitta.  Napoli-Arezzo 1-3, esordio amaro per  Massimiliano Allegri  sulla panchina azzurra: avanti gli ospiti con Cerri, poi il momentaneo pari firmato da  Matteo Politano  — primo gol stagionale del Napoli — prima che i toscani dilagassero nella ripresa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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