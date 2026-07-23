Vendeva alcolici ad un minore | licenza sospesa per un esercente
Un esercente di Caposele ha ricevuto una sospensione temporanea dell’attività dopo aver venduto alcolici a un minore. I Carabinieri hanno eseguito il decreto, emesso dal Questore di Avellino, che sospende la licenza commerciale. L’azione si è svolta questa mattina, senza ulteriori dettagli su eventuali sanzioni o procedimenti in corso.
Tempo di lettura: < 1 minuto Nella mattinata odierna, a Caposele, militari della locale Stazione Carabinieri hanno dato esecuzione al “ Decreto di sospensione delle attività ”, emesso dal Questore di Avellino ai sensi dell’ art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, con il quale è stata disposta la chiusura – per 7 giorni – di un locale pubblico in Corso Europa. Il provvedimento adottato è scaturito a seguito di accertamenti svolti dai militari dell’Arma, per fatti risalenti allo scorso febbraio, quando un minore di anni 16 ricorreva a cure mediche dopo aver assunto bevande alcoliche somministrategli all’interno del locale. Per situazioni simili il nostro ordinamento prevede la possibilità di procedere, nei confronti del titolare della licenza, alla sospensione delle attività. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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