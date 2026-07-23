Vendeva alcolici ad un minore | licenza sospesa per un esercente

Notizia in breve

Un esercente di Caposele ha ricevuto una sospensione temporanea dell’attività dopo aver venduto alcolici a un minore. I Carabinieri hanno eseguito il decreto, emesso dal Questore di Avellino, che sospende la licenza commerciale. L’azione si è svolta questa mattina, senza ulteriori dettagli su eventuali sanzioni o procedimenti in corso.