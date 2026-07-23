Un incendio di vaste proporzioni coinvolge i boschi e le colline nella frazione di Pian Grande, nel comune di Certaldo, dal primo pomeriggio del 23 luglio 2026. A causa delle fiamme, sono state evacuate due abitazioni. Il vento ha contribuito alla diffusione delle fiamme, rendendo più difficile il controllo dell’incendio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e gestire l’emergenza.

CERTALDO (FIRENZE) – Un incendio di vaste proporzioni sta interessando dal primo pomeriggio di oggi, 23 luglio 2026, i boschi e le colline nella frazione di Pian Grande, nel comune di Certaldo. Le fiamme stanno bruciando rapidamente vegetazione, macchia e ampie zone boscate. La situazione è resa particolarmente complessa dal forte vento, che sta spingendo il fronte del fuoco su colline e impluvi.?Per fronteggiare l’emergenza sono state inviate?15 squadre di volontari Antincendi boschivi,?due direttori delle operazioni del sistema regionale, due elicotteri regionali e un elicottero dei vigili del fuoco per gli sganci dall’alto. A scopo precauzionale sono state evacuate due abitazioni. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Incendio a Certaldo: fiamme nei boschi di Pian Grande, evacuate due case. Paura il vento

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