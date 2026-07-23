Vannacci morde il cane la sinistra batta un colpo
Un generale ha commentato pubblicamente, attirando l’attenzione dei media. La sua dichiarazione ha suscitato reazioni da parte di diversi esponenti politici di sinistra. La polemica si è accesa sui social e nei talk show, con interventi e dichiarazioni ufficiali. Nessuna smentita o rettifica è stata rilasciata dal suo ufficio. La vicenda si è sviluppata nel giro di poche ore, con commenti e prese di posizione che continuano a circolare.
Vannacci ha imparato in fretta a farsi pubblicità gratis. E non è certo il primo a conoscere bene il come. La schiera dei capi-popolo è cresciuta a dismisura con l’inizio. il manifesto. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it
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