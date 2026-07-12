nuova darsena il comune batta un colpo

Il Comune ha annunciato di aver avviato i lavori per una nuova darsena, parte di un progetto più ampio di sviluppo della nautica nel Levante. Montefiori Confartigianato ha rilanciato l’idea di un canale navigabile e di una struttura portuale più grande, sostenendo che la realizzazione di questa versione richiederà meno tempo e risorse rispetto alla proposta iniziale.

Montefiori Confartigianato rilancia il progetto del canale navigabile e di una nuova darsena a servizio dell’espansione della nautica nel Levante. La nuova versione, una parte del progetto complessivo, viene presentata come realizzabile con minori tempo e risorse. Fino a oggi l’ipotesi progettuale di Confartigianato è stata guardata dal sindaco con indifferenza e sufficienza. Chi propone nuove idee viene trattato con sospetto e fastidio. Le imprese della nautica chiedono da tempo spazi in quella zona, ma nulla è stato concretizzato. Chiediamo che le istituzioni valutino con attenzione e senza pregiudizio la proposta, insieme alle imprese del settore, alla proprietà delle aree e alle associazioni economiche del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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