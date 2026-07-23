Un intermediario ha offerto il portiere Milinkovic-Savic alla Juventus. La trattativa si inserisce in un mercato estivo che, per il 2026, appare lento e poco dinamico. La società bianconera sta cercando un nuovo portiere, mentre il giocatore non convince pienamente l’allenatore. Napoli e Juventus potrebbero avvicinarsi nella trattativa, ma al momento non ci sono conferme ufficiali.

Napoli e Juve potrebbero venirsi incontro in questo lento, atrofizzato e senza fantasia mercato estivo del 2026. Lo sappiamo: Milinkovi?-Savi? non convince Allegri e alla Juventus serve un portiere. Se ci si organizza, si può trovare una soluzione che accontenti tutti. Ne parla Nicolò Schira. Milinkovic Savic offerto alla Juve. Riporta Schira: “Il portiere del Napoli Vanja Milinkovic Savic è stato offerto alla Juventus da un intermediario” #Napoli ’s goalkeeper Vanja #MilinkovicSavic has been offered to #Juventus by an intermediary. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 23, 2026 Un mercato a rilento e la rabbia di Spalletti. Il mercato della Juve, tolti Çelik ed Ekhator, procede a rilento quasi quanto quello del Napoli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Valzer portieri, Milinkovic-Savic offerto alla Juventus da un intermediario

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