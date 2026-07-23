Valverde saluta la persona speciale Mourinho mentre il capitano del Real Madrid punta a porre fine alla siccità dei trofei

Da justcalcio.com 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Federico Valverde ha commentato pubblicamente Mourinho, definendolo una “persona speciale”. Il centrocampista del Real Madrid ha espresso l’intenzione di conquistare trofei durante la sua seconda stagione con la squadra, dopo un periodo senza vittorie importanti. Le dichiarazioni sono state diffuse online, attirando l’attenzione degli utenti. Non ci sono ulteriori dettagli su eventuali obiettivi specifici o piani futuri della squadra o dei singoli giocatori.

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2026-07-22 18:30:00 Il web non parla d’altro: Federico Valverde ha definito Jose Mourinho una “persona speciale” sottolineando il suo desiderio di garantire che la prima stagione del secondo periodo alla guida dell’allenatore del Real Madrid sia una stagione che si traduca in trofei. Mercoledì Valverde è tornato alla base di allenamento del Real Madrid per la sua prima seduta con Mourinho. Il capitano del Real Madrid ha vissuto una Coppa del Mondo deludente con l’Uruguay, eliminato nella fase a gironi, non riuscendo a vincere nessuna delle tre partite contro Arabia Saudita, Capo Verde e i futuri campioni della Spagna. Ma ora è fermamente... 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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