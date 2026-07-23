Il ministro dell’Istruzione ha espresso approvazione per la decisione francese di vietare i social ai minori di 15 anni. Ha anche affermato che i ragazzi sono favorevoli al divieto dei telefonini in classe.

Giuseppe Valditara, ministro dell’Istruzione e del merito: la Francia ha vietato i social ai minori di 15 anni, cosa ne pensa?«È una decisione che mi trova d’accordo. Su questo fronte l’Italia ha aperto una strada importante». Per vietare i social?«Anche: in proposito c’è un disegno di legge bipartisan in Parlamento. Finalmente è partito l’iter. Ma la strada di cui parlavo riguarda il divieto dei cellulari a scuola. Anche a scopo didattico». In tutte le scuole?«Si, dalle primarie alle superiori».Ma perché vietarlo se è uno strumento di studio?«Perché le diverse ricerche portano sempre alla stessa conclusione: il cellulare influisce in maniera negativa sull’apprendimento». 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Scuola.

© Roma.corriere.it - Valditara: «Il divieto dei telefonini a scuola? I ragazzi sono a favore»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Scuola, Valditara lancia un appello alle famiglie: Non lasciate soli i ragazzi

Notizie e thread social correlati

Luisa Ranieri: “I ragazzi si informano sui telefonini, per mia figlia non mi sono opposta all’educazione sessuale a scuola”Luisa Ranieri ha partecipato a un evento a Bologna, parlando dell’importanza dell’educazione sessuale nelle scuole.

Leggi anche: Il divieto di propaganda gender a scuola è legge: il Senato approva il ddl, Valditara: “Riforma storica”

Temi più discussi: Valditara: Il divieto dei telefonini a scuola? I ragazzi sono a favore; Divieto social ai minori, l’appello del CNDDU a Valditara: Serve un tavolo di confronto nazionale; Valditara insiste sul divieto social agli Under 15 ma la legge è ferma: i dubbi su privacy e verifica dell'età; Valditara dichiara guerra ai social, il prossimo passo: Tenere i minori di quindici anni lontani da Internet, in fretta.

Fosse vero… Daily Italia Hub SVOLTA SENZA PRECEDENTI NELLA SCUOLA ITALIANA! Valditara lancia il decreto più discusso degli ultimi anni: 5 in condotta significa bocciatura, stop ai cellulari e famiglie chiamate a rispondere dei danni causati dai figli! x.com

Valditara: Il divieto dei telefonini a scuola? I ragazzi sono a favoreGiuseppe Valditara, ministro dell’Istruzione e del merito: la Francia ha vietato i social ai minori di 15 anni, cosa ne pensa? È una decisione che mi trova d’accordo. Su questo fronte l’Italia ha ape ... roma.corriere.it

Valditara insiste sul divieto social agli Under 15 ma la legge è ferma: i dubbi su privacy e verifica dell’etàIl ministro Giuseppe Valditara ha ribadito l'assoluta necessità di approvare velocemente una legge per vietare l'utilizzo dei social network ai minori ... fanpage.it