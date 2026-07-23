Due incidenti si sono verificati nelle ultime ore tra San Giovanni Valdarno e Ripa di Olmo. Un furgoncino si è ribaltato, mentre un’auto ha preso fuoco e si è distrutta. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno gestito le situazioni di emergenza. Non sono stati segnalati feriti gravi. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per chiarire le cause degli incidenti.

Due distinti incidenti stradali hanno richiesto l’intervento dei soccorritori nelle ultime ore tra San Giovanni Valdarno e la zona di Ripa di Olmo. Un risveglio e una notte decisamente movimentati, perché evidentemente anche le automobili hanno deciso di partecipare al generale nervosismo collettivo. Il primo intervento è scattato ieri alle 6.20 in via Fratelli Cervi, a San Giovanni Valdarno, dove un furgoncino si è ribaltato. Nel sinistro sono rimasti coinvolti due uomini di 35 e 44 anni, soccorsi e trasportati al pronto soccorso dell’ospedale della Gruccia in codice giallo. Sul posto sono intervenute la Misericordia di Terranuova Bracciolini, la Misericordia di San Giovanni Valdarno, l’autoinfermieristica del Valdarno, i vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di San Giovanni Valdarno. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Valdarno e Ripa di Olmo, due incidenti in poche ore: furgoncino ribaltato e auto distrutta dalle fiamme

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