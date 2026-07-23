La VAB di Castiglion Fiorentino ha istituito un’unità cinofila, formata da cani addestrati per il supporto alle operazioni di soccorso. La nuova squadra si compone di cani e operatori, pronti a intervenire in situazioni di emergenza. La presenza di unità cinofile è stata ufficializzata da pochi mesi e si aggiunge alle altre risorse di intervento dell’associazione.

Arezzo, 23 luglio 2026 – Vab di Castiglion Fiorentino, la “famiglia” si allarga con la nascita dell'unità cinofila. La VAB di Castiglion Fiorentino, da qualche mese, ha una propria unità cinofila. Al momento è composta da due binomi specializzati in differenti attività di ricerca delle persone disperse, ma in futuro si allargherà con altri binomi che in questo momento sono in fase di addestramento. I due cani sono Agata, Pastore della Lessinia di quattro anni e mezzo, e Dodò, uno Springer Spanie l di due anni e mezzo. I loro compiti sono diversi ma complementari: Agata è specializzata nella ricerca in ambiente urbano attraverso la tecnica del mantrailing (ovvero segue l'odore specifico di una persona per trovarla), mentre Dodò sarà impiegato nella ricerca di superficie nelle aree boschive. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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