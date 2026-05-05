UniCredit vola con l’utile a 3,2 miliardi | cresce anche Mutti

Nel primo trimestre, una grande banca ha registrato un utile di 3,2 miliardi di euro, segnando una crescita rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Parallelamente, una nota azienda alimentare ha mostrato un aumento dei ricavi. Le tensioni nello Stretto di Hormuz e i recenti dati sull’occupazione negli Stati Uniti stanno attirando l’attenzione degli investitori, che monitorano attentamente le ripercussioni di questi eventi sui mercati finanziari.

? Cosa scoprirai Come influenzeranno le tensioni nello Stretto di Hormuz i profitti bancari?. Perché i dati sull'occupazione USA cambieranno le strategie degli investitori?. Quali nuovi investimenti ha pianificato Mutti dopo il balzo del fatturato?. Cosa spingerà la crescita di Italgas e Leonardo nei prossimi trimestri?.? In Breve Mutti registra fatturato 777 milioni euro con crescita 10,6% nel 2025.. Mutti registra utile netto 22,1 milioni e EBITDA di 69 milioni euro.. Wall Street fluttua per tensioni geopolitiche nello Stretto di Hormuz.. Attesa dati contratti Jolts e indice ISM Servizi negli Stati Uniti..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025).🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - UniCredit vola con l’utile a 3,2 miliardi: cresce anche Mutti Notizie correlate Unicredit vola nel 2026: utile record a 3,2 miliardi di euro? Cosa scoprirai Come ha fatto Unicredit a superare le previsioni degli analisti? Quali fattori hanno permesso una crescita del 16,1% in tre mesi?... Leggi anche: Unicredit rilancia l’integrazione con Commerzbank: “Utile netto a 21 miliardi nel 2030” Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Padoan (Unicredit): Commerz può dare di più, la banca teme lo smantellamento; Unicredit batte le attese nel trimestre e punta a 11 miliardi di utile a fine anno. Generali? Per ora la quota resta sotto il 10%; Borse oggi | FTSE MIB | Effetto Eni e UniCredit, petrolio alle stelle - Investing.com; Ftse Mib sfonda muro dei 20mila punti, vola Unicredit (+5%). Mercati europei cauti. A Piazza Affari vola Unicredit con i conti(Teleborsa) - Giornata all'insegna della cautela per i listini azionari europei con le nuove tensioni in Medio Oriente. Ottima invece la performance di Piazza Affari, che prende un largo vantaggio ris ... finanza.repubblica.it UniCredit sale in Generali e rafforza l’asse con Delfin: cosa cambia negli equilibri del LeoneUnicredit si presenta all’assemblea di Generali con una quota l’8,72%, ben oltre le attese, imponendosi come uno degli azionisti chiave ... startmag.it Apertura cauta ma positiva per #PiazzaAffari #STM vola col +4,5%, mentre pesano i dazi USA sui titoli auto: #Ferrari -1,64%. Occhi puntati su #UniCredit per l'assemblea sull'operazione Commerzbank. #Borsa #Mercati #FinancialNews x.com I soci di Unicredit hanno approvato quasi all’unanimità (99,55% del capitale) l’ops per acquistare il 100% di Commerzbank. In occasione dell’assemblea straordinaria, tenutasi lunedì 4 maggio, il cda ha ottenuto la delega per un aumento di capitale fino a circa - facebook.com facebook