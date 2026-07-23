La nuova borsa Maxi Flap di Chanel, creata da Matthieu Blazy, ha già attirato l’attenzione di molte star, tra cui Dua Lipa, Margot Robbie e A$AP Rocky. La borsa, grande e morbida, suscita desiderio e si distingue per il suo stile fuori scala. Tuttavia, il prezzo rimane elevato e rappresenta l’unico aspetto meno accessibile di questo accessorio.

P iù che indossarla, viene voglia di stringerla a sé come un tesoro. Soffice, capiente e volutamente fuori scala, la nuova borsa Maxi Flap di Chanel by Matthieu Blazy ha già conquistato le star, da Dua Lipa a Margot Robbie a A$AP Rocky. E, con loro, il titolo di prima It Bag della nuova era della Maison. Margot Robbie omaggia Kylie Minogue nel corto per la nuova borsa Chanel 25 X Leggi anche › Gracie Abrams e Chanel: ritratto in bianco e nero di una nuova icona di bellezza contemporanea La più grande tra le borse della collezione Primavera Estate 2026, l’esordio del direttore creativo nelle fila della casa di moda, riparte dai codici Chanel ma punta su una diversa, più rilassata attitudine. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Unica nota dolente: il prezzo

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