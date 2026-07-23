Subaru Uncharted si rivela un veicolo da fuoristrada molto capace, contrariamente alle aspettative. La vettura, che ha origine da un modello con motore boxer e condivide molte caratteristiche con la Toyota C-HR+, si distingue per le sue capacità off-road, anche se in molti avevano dubbi sulla sua attitudine a questa disciplina.

Chi l'avrebbe mai detto, Subaru Uncharted è un vero animale da fuoristrada. Un po' di scetticismo c'era, visto che la tradizione off-road del Marchio giapponese è legata a doppio filo con il motore boxer e la parentela con la Toyota C-HR+ è piuttosto marcata. Invece gli ingegneri Subaru hanno le dato un'altra anima rispetto alla «cugina», con differenti regolazioni piccole ma decisive. Sui costoni del crossodromo Ciglione Malpensa, Uncharted dimostra di essere una vettura per veri subaristi, anche se 100% elettrica. Le luci dietro non sono coast-to-coast ma realizzate in due gruppi ottici distinti, la forma cambia anche all'anteriore, dove la modanatura si allarga per ospitare il logo delle Pleiadi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Uncharted fuoristradista per vocazione

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