Una zona dell’arboreto Cicchetti rischia di diventare un ristorante

Notizia in breve

Un’area dell’arboreto Cicchetti potrebbe essere trasformata in un ristorante. La questione riguarda la ricostruzione del perimetro dell’ex arboreto, che prevede l’acquisizione di proprietà private. Questa operazione, inserita nel Piano urbanistico generale, potrebbe portare alla perdita di porzioni di verde. Non sono stati ancora definiti i dettagli sulla destinazione d’uso delle aree interessate. La questione è al centro di discussioni tra amministrazione e residenti.