Una zona dell’arboreto Cicchetti rischia di diventare un ristorante
Un’area dell’arboreto Cicchetti potrebbe essere trasformata in un ristorante. La questione riguarda la ricostruzione del perimetro dell’ex arboreto, che prevede l’acquisizione di proprietà private. Questa operazione, inserita nel Piano urbanistico generale, potrebbe portare alla perdita di porzioni di verde. Non sono stati ancora definiti i dettagli sulla destinazione d’uso delle aree interessate. La questione è al centro di discussioni tra amministrazione e residenti.
Ricostruire il perimetro dell’ex arboreto Cicchetti con l’acquisizione delle aree private, che con il Piano urbanistico generale rischiano la "devastazione del verde". La richiesta parte dalle associazioni ambientaliste e animaliste del territorio, che in merito invitano l’amministrazione Angelini ad "avere il coraggio di fare una vera svolta green a tutela della natura" e di "riconoscere quel polmone verde quale ambito di rilevante interesse storico, naturalistico, paesaggistico, testimoniale e didattico". "Con il Pug di prossima adozione avvertono tutta l’area verde di proprietà privata un tempo annessa all’arboreto Cicchetti, otterrebbe il via libera per la rigenerazione a uso commerciale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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