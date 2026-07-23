In Lombardia, nelle ultime settimane, molte persone hanno ricevuto messaggi di testo che chiedevano di cliccare su link o di inserire codici Otp. Questi messaggi sembrano provenire da aziende di energia, ma sono trappole per rubare dati personali e denaro. Le vittime sono spesso invitate a condividere informazioni sensibili in fretta, sfruttando la paura di interruzioni o problemi con le bollette.

Milano, 24 luglio 2026 – La fretta, si sa, non è mai una buona consigliera. Ed è proprio sulla fretta che cerca di far leva la nuova truffa nel campo dell’energia che sta prendendo di mira molti lombardi negli ultimi giorno. Le truffe nel mercato dell’energia stanno infatti cambiando volto. Non si limitano più alle telefonate insistenti o ai falsi operatori che cercano di convincere il consumatore a cambiare fornitore. La nuova truffa energetica. Oggi il raggiro passa sempre più spesso attraverso SMS, link, codici OTP e firme elettroniche, strumenti utilizzati per indurre la vittima a completare procedure apparentemente innocue che possono avere conseguenze molto rilevanti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Una nuova truffa energetica spopola in Lombardia: attenti a Sms, link e codici Otp

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